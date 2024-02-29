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11:56, 29 февраля 2024Интернет и СМИ

Живущий в Швейцарии журналист раскрыл отношение европейцев к интервью Путина

Журналист Песке заявил, что многие европейцы смотрели интервью Путина Карлсону

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuetrs

Издатель журнала «Русская Швейцария», журналист Александр Песке, живущий в Швейцарии, раскрыл отношение европейцев к интервью российского президента Владимира Путина экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону. Об этом он рассказал в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

По словам Песке, в европейских СМИ долгое время создавался неблагоприятный образ России и ее президента. Он отметил, что благодаря разговору Карлсона с Путиным на это удалось повлиять. «Это был невероятный пробой. Сначала [СМИ] не знали, как реагировать», — заявил он.

Журналист также отметил, что многие европейцы посмотрели интервью российского лидера. По его мнению, это сделали те, кто хочет разбираться в происходящих в мире событиях.

Ранее российский журналист Тигран Кеосаян заявил, что Карлсон пошел на риск, взяв интервью у российского президента. По его мнению, в США факт беседы с Путиным может использоваться против журналиста.

Александр Песке с 2004 года издает журнал «Русская Швейцария», в котором рассказывается об особенностях страны на русском языке. С 2009 года ведет YouTube-канал, на котором публикует видео, посвященные европейской политике и международным отношениям.

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