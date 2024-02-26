Известный российский телеведущий назвал Такера Карлсона «рисковым мужиком»

Ведущий Кеосаян заявил, что Карлсон пошел на риск, взяв интервью у Путина

Известный российский телеведущий и актер Тигран Кеосаян высказался об американском журналисте Такере Карлсоне, взявшем интервью у президента России Владимира Путина. В разговоре с актером Вячеславом Манучаровым, доступном на YouTube, он заявил, что Карлсон пошел на риск, решив пообщаться с российским лидером.

«[Карлсон] очень рисковый мужик, я вам должен сказать. С той ситуацией, которая с правами и со свободами сейчас в Америке — без всякой пропаганды, конечно, это (взять интервью у Путина — прим. «Ленты.ру») очень, очень рисковая история», — заявил Кеосаян.

Ведущий предположил, что Карлсон собирается строить политическую карьеру в США. И, по мнению Кеосаяна, его оппоненты могут использовать факт беседы с президентом России против него. «Припаять [Карлсону] все, что угодно теперь можно», — заключил он.

Ранее Карлсон утверждал, что перед интервью с Путиным за ним установили слежку. Он заявил, что за его действиями следило Агентство национальной безопасности (АНБ) США.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано ночью 9 февраля. В соцсети X (бывшая Twitter) оно набрало десятки миллионов просмотров за несколько часов. Президент России и американский журналист стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях.

