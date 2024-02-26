Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:28, 26 февраля 2024Интернет и СМИ

Известный российский телеведущий назвал Такера Карлсона «рисковым мужиком»

Ведущий Кеосаян заявил, что Карлсон пошел на риск, взяв интервью у Путина

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Известный российский телеведущий и актер Тигран Кеосаян высказался об американском журналисте Такере Карлсоне, взявшем интервью у президента России Владимира Путина. В разговоре с актером Вячеславом Манучаровым, доступном на YouTube, он заявил, что Карлсон пошел на риск, решив пообщаться с российским лидером.

«[Карлсон] очень рисковый мужик, я вам должен сказать. С той ситуацией, которая с правами и со свободами сейчас в Америке — без всякой пропаганды, конечно, это (взять интервью у Путина — прим. «Ленты.ру») очень, очень рисковая история», — заявил Кеосаян.

Ведущий предположил, что Карлсон собирается строить политическую карьеру в США. И, по мнению Кеосаяна, его оппоненты могут использовать факт беседы с президентом России против него. «Припаять [Карлсону] все, что угодно теперь можно», — заключил он.

Ранее Карлсон утверждал, что перед интервью с Путиным за ним установили слежку. Он заявил, что за его действиями следило Агентство национальной безопасности (АНБ) США.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано ночью 9 февраля. В соцсети X (бывшая Twitter) оно набрало десятки миллионов просмотров за несколько часов. Президент России и американский журналист стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Американский танк Abrams впервые уничтожили в зоне СВО. Кто и как это сделал?

      Во Всероссийской федерации плавания оценили требования МОК к россиянам

      Песков прокомментировал первое уничтожение Abrams в зоне СВО

      Россиянин исколол из ревности сожительницу ножом и побежал звать скорую помощь

      Россиянам назвали безопасную дозу кофе в день

      Известный российский телеведущий назвал Такера Карлсона «рисковым мужиком»

      Обвиненная в неуплате налогов Лерчек призналась в любви к роскошным вещам

      Выигравший миллиард рублей россиянин еще не получил призовые деньги

      В России отказались регистрировать новый бренд Shaman

      В России высказались о будущем пилотируемой авиации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше