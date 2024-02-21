Такер Карлсон рассказал о слежке за ним перед интервью с Путиным

Карлсон заявил, что перед интервью с Владимиром Путиным за ним следило АНБ США

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что перед интервью с президентом России Владимиром Путиным за ним следило Агентство национальной безопасности (АНБ) США, передает РИА Новости.

Журналист рассказал, что подготовка к беседе с российским лидером длилась два года. По его словам, он держал это в секрете, поскольку Москва предупреждала об отмене интервью в случае утечки данных. Однако информация была обнародована изданием The New York Times (NYT), что поставило под угрозу его встречу с Путиным.

Интервью Карлсона с Путиным было опубликовано 9 февраля на странице журналиста в соцести X. Их разговор продолжался два часа шесть минут, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов собеседника.

В первые часы видео набрало десятки миллионов просмотров. Число публикаций с упоминанием главы России превысило 1,3 миллиона, в результате чего Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях.