Живущий в Швейцарии журналист раскрыл отношение европейцев к мифам о России

Журналист Песке заявил, что европейцы верят в мифы о России

Издатель журнала «Русская Швейцария», журналист Александр Песке, живущий в Швейцарии, раскрыл отношение европейцев к России и мифам о стране. Об этом он рассказал в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на YouTube.

Журналист подчеркнул, что жители европейских стран верят во многие мифы о россиянах, создаваемые СМИ. Однако, по словам Песке, некоторые относятся к такой информации скептически.

«Вот эта машина лжи, она изо дня в день из недели в неделю производит смысловые пузыри. И вы знаете, уже нормальный человек понимает, что такого быть не может», — добавил он.

Ранее Песке рассказал об отношении европейцев к интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Он заявил, что многие жители западных стран смотрели запись разговора российского лидера с американским журналистом.

Песке выпускает журнал «Русская Швейцария» с 2004 года. В нем рассказывается о жизни страны на русском языке. С 2009 года журналист ведет YouTube-канал, на котором публикет видео о международных отношениях и политике в Европе.