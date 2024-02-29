Звезда «Дома-2» раскрыла сумму многомиллионного долга за квартиру в Москве

Звезда «Дома-2» Ефременкова сообщила о долге в 26,4 млн за квартиру в Москве

Бывшая участница популярного телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова рассказала, что у нее есть многомиллионный долг за квартиру в Москве. Его сумму она раскрыла в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда реалити-шоу ответила на вопрос подписчиков о самой смелой мечте на данный момент. Ефременкова сообщила, что в ближайшее время она будет стремиться к тому, чтобы сделать ремонт в принадлежащих ей квартирах, а также полностью выплатить задолженность перед банком за жилье в Москве в 2025 году. Она отметила, что «цель смелая», поскольку долг за ипотеку на данный момент составляет более 26,4 миллиона рублей.

Ранее в феврале стало известно, что Юлия Ефременкова не смогла попасть в свою квартиру из-за рабочих, которые делают в ней ремонт.