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10:18, 29 февраля 2024Среда обитания

Звезда «Дома-2» раскрыла сумму многомиллионного долга за квартиру в Москве

Звезда «Дома-2» Ефременкова сообщила о долге в 26,4 млн за квартиру в Москве

Кадр: Юлия Ефременкова / YouTube

Бывшая участница популярного телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова рассказала, что у нее есть многомиллионный долг за квартиру в Москве. Его сумму она раскрыла в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда реалити-шоу ответила на вопрос подписчиков о самой смелой мечте на данный момент. Ефременкова сообщила, что в ближайшее время она будет стремиться к тому, чтобы сделать ремонт в принадлежащих ей квартирах, а также полностью выплатить задолженность перед банком за жилье в Москве в 2025 году. Она отметила, что «цель смелая», поскольку долг за ипотеку на данный момент составляет более 26,4 миллиона рублей.

Ранее в феврале стало известно, что Юлия Ефременкова не смогла попасть в свою квартиру из-за рабочих, которые делают в ней ремонт.

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      Полина Кислицына
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