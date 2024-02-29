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01:34, 29 февраля 2024Ценности

Звезда «Эйфории» пришла на шоу в платье с откровенным декольте

Кадр: @mollyddickson

Американская актриса Сидни Суини в откровенном наряде пришла на ток-шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Соответствующая публикация появилась на странице стилистки знаменитости Молли Диксон в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

26-летняя звезда сериала «Эйфория» выбрала для появления на телепередаче белое приталенной платье французского дома моды Balmain. Предмет гардероба оказался оформлен черной окантовкой и глубоким V-образным декольте, которое обнажало часть груди артистки.

Кадр: @mollyddickson

В то же время она уложила волосы в фактурный пучок, оставив асимметричную удлиненную челку, и надела перламутровые серьги-ракушки. Кроме того, актриса сделала макияж с длинными черными стрелками на веках и вишневой помадой на губах.

Ранее в феврале испанская актриса и модель Урсула Корберо в обнажающем грудь наряде посетила кинематографическую премию Fotogramas de Plata. 34-летняя звезда сериала «Бумажный дом» вышла в свет в облегающем платье бренда Dilara Findikoglu.

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      Карина Черных
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