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18:59, 1 марта 2024Ценности

58-летняя Ирина Безрукова снялась в стиле «типичной славянки»

Фото: Евгения Лунина

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова снялась в фотосессии в стиле «типичной славянки». Соответствующие кадры публикует портал «Страсти».

58-летняя бывшая жена актера Сергея Безрукова позировала на московских улицах в бежевом пальто и юбке-пачке того же цвета с шерстяной шалью в руках. Среди прочего образ знаменитости дополнила меховая шапка и замшевые ботинки. Макияж телезвезда предпочла в нюдовых оттенках.

В интервью изданию Безрукова рассказала, что предпочитает элегантные вещи вне времени. «Я слежу за трендами, но ультрамодные вещи всегда немного вычурные, потому что подиум – это не жизнь. Я такая романтическая барышня всегда была и во всех возрастах продолжаю ею оставаться», — призналась она.

В декабре 2023 года Ирина Безрукова снялась без макияжа. Артистка снялась на камеру крупным планом, демонстрируя лицо, на котором отсутствует макияж. При этом на кадрах видно, что на коже звезды присутствуют мимические морщины.

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      Карина Черных
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