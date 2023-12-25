Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:21, 25 декабря 2023Ценности

58-летняя Ирина Безрукова снялась без макияжа

Кадр: @irina_bezrukova_official

Советская и российская актриса театра и кино, бывшая жена актера Сергея Безрукова Ирина Безрукова показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя артистка снялась на камеру крупным планом, демонстрируя лицо, на котором отсутствует макияж. При этом на кадрах видно, что на коже звезды присутствуют мимические морщины.

Помимо этого, знаменитость надела длинную шубу из натурального меха коричневого цвета, прикрыв голову капюшоном. Кроме того, она примерила черные брюки со стрелками и обувь на низком ходу.

В ноябре советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская снялась без макияжа в интервью телеканалу МУЗ-ТВ. На размещенном видео 59-летняя исполнительница предстала в черной футболке и широких джинсах. В описании к публикации артистка призналась, что решила отказаться от грима во время съемок.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Набиуллина назвала самые болезненные для России санкции. Что стало главной проблемой для страны?

      Ноу-хау лучших врачей начнут применять в столичных больницах

      В Рособрнадзоре ответили на вопрос о возможном ЕГЭ по украинскому языку

      Медведев назвал филькиной грамотой гарантии безопасности для Украины

      Пашинян отправился на заседание в Санкт-Петербург

      Авторы популярной соцсети заработали около 5,5 миллиарда рублей в 2023 году

      Российского депутата заподозрили в причастности к расправе 17-летней давности

      Директор российского предприятия растратил из бюджета почти 20 миллионов рублей

      Возлюбленная Тимати в бикини прокатилась на лошади

      Дзюба спел песню о «Зените»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости