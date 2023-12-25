58-летняя Ирина Безрукова снялась без макияжа

Советская и российская актриса театра и кино, бывшая жена актера Сергея Безрукова Ирина Безрукова показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя артистка снялась на камеру крупным планом, демонстрируя лицо, на котором отсутствует макияж. При этом на кадрах видно, что на коже звезды присутствуют мимические морщины.

Помимо этого, знаменитость надела длинную шубу из натурального меха коричневого цвета, прикрыв голову капюшоном. Кроме того, она примерила черные брюки со стрелками и обувь на низком ходу.

В ноябре советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская снялась без макияжа в интервью телеканалу МУЗ-ТВ. На размещенном видео 59-летняя исполнительница предстала в черной футболке и широких джинсах. В описании к публикации артистка призналась, что решила отказаться от грима во время съемок.