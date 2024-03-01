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18:35, 1 марта 2024Силовые структуры

Аферисты подделали голос директора российского фитнес-клуба и забрали все деньги

В Москве аферисты забрали деньги из кассы фитнес-клуба, подделав голос директора

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Аферисты подделали голос генерального директора московского фитнес-клуба с помощью нейросети и забрали все деньги из кассы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне 20-летней администратору-кассиру спортивного клуба позвонил мужчина и, представившись гендиректором, попросил сложить выручку из кассы в конверт для курьера. Девушка передала телефон коллеге, и та подтвердила, что голос действительно принадлежит директору. Спустя полчаса за деньгами приехал курьер, забрал 155 тысяч рублей и уехал.

Позже выяснилось, что гендиректор в это время находился в отпуске. Администратор поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Проводится проверка.

Ранее стало известно, что жительница Петербурга за полгода отдала аферистам почти 17 миллионов рублей.

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      Олеся Мицкевич
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