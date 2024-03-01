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12:54, 1 марта 2024Силовые структуры

Россиянка за полгода отдала мошенникам почти 17 миллионов рублей

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам почти 17 миллионов рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Петербурге 75-летняя женщина отдала мошенникам 17 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, с лета 2023 года пенсионерке звонили неизвестные и представлялись сотрудниками различных служб, которые требовали от нее деньги. Женщина верила звонящим и переводила им средства. При этом сотрудники банков предупреждали ее об обмане, но она продолжала отдавать накопления аферистам. Таким образом пострадавшая потеряла почти 17 миллионов рублей.

Ранее в Москве курьер спас миллион рублей 88-летней пенсионерки от телефонных мошенников.

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