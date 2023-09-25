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20:07, 25 сентября 2023Силовые структуры

Курьер спас миллион рублей московской пенсионерки от телефонных мошенников

В Москве курьер спас 1 млн рублей пенсионерки от телефонных мошенников

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве курьер спас миллион рублей 88-летней пенсионерки от телефонных мошенников. Об этом сообщает Baza.

Москвичке позвонила якобы дочь, которая уехала отдыхать в Анапу, и сообщила, что стала виновницей аварии, из-за которой она и еще одна женщина попали в больницу. «Дочь» рассказала маме, что ей грозит уголовное дело, которое можно «замять», оплатив пострадавшей лечение и компенсацию за моральный вред. Пенсионерка вызвалась помочь — пошла в банк и сняла свои накопления.

Позднее пожилой даме позвонил «руководитель управления ГИБДД по Анапе» и рассказал, что ей нужно замотать деньги в простыни, положить в сумку и отдать курьеру, который доставит их «нужным людям». Пенсионерка так и сделала, однако приехавший курьер обратил внимание на ее нервное поведение. Мужчина много слышал про подобные истории, поэтому решил перепроверить данные заказа. Доставщик увидел, что он оформлен на казахстанский номер, из-за этого решил отвезти сумку в отдел полиции. После этого пенсионерке объяснили, что никакой аварии не было, а с ее дочерью все хорошо.

Ранее в Москве курьер Абдуллох спас пенсионерку, которую мошенники развели по известной схеме и почти выманили у нее 115 тысяч рублей.

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    Варвара Митина
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