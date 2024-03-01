Американские военные нанесли два удара по ракетам хуситов

CENTCOM: США нанесли два удара по противокорабельным ракетам хуситов

Американские военные нанесли два удара по готовящимся к запуску противокорабельным ракетам хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах». Об этом заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM), сообщает ТАСС.

«29 февраля (...) Центральное командование ВС США нанесло два удара в целях самообороны по шести мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые были готовы к запуску в направлении Красного моря», — говорится в сообщении.

В CENTCOM также указали, что, помимо ракет, военные сбили беспилотник над южной частью Красного моря.

Ранее мятежники-хуситы ударили по четырем связывающим Европу с Азией подводным кабелям. Уточняется, что нарушение в работе кабелей привело к перебоям с интернет-связью между двумя частями света, особенно в странах Персидского залива и Индии.