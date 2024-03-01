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13:00, 1 марта 2024Россия

Анонсировано совещание Путина с Совбезом

Песков: Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза 1 марта

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 марта, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Президент работает в Кремле. (…) В середине дня мы ожидаем, что он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков не уточнил тему грядущего совещания, сообщив, что журналистов в скором времени проинформируют об этом.

Днем ранее, 29 февраля, Путин огласил послание Федеральному собранию в Гостином Дворе. Оно стало рекордным по продолжительности и продлилось более двух часов. В самом начале Путин затронул темы СВО, отношений с Западом, стратегической стабильности, а позже перешел к той части, которую Песков предложил считать его предвыборной программой.

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      Анастасия Шейкина
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