Аргентина выдала обвиненную в мошенничестве россиянку

МВД: Аргентина выдала россиянку, обвиненную в мошенничестве на ₽150 млн

Россиянка Людмила Авдюхина, которая находилась в международном розыске по обвинению в хищении 150 миллионов рублей, экстрадирована из Аргентины в Россию. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении женщины заведено дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Наказание — до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Женщина была арестована 30 января. По данным ведомства, изначально было известно о хищении 50 миллионов рублей. Эти деньги граждане передали в агентство недвижимости и заключили договоры хранения. Но позже выяснилось, что россиянка несколько раз самостоятельно заключила договоры займа с жителями Алтайского края на 100 миллионов рублей.