Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:10, 1 марта 2024Мир

Австралия ввела дополнительные санкции против России из-за Навального

МИД Австралии: Канберра ввела санкции против еще трех россиян из-за Навального
СюжетСанкции против России:

Фото: David Gray / Reuters

Правительство Австралии ввело дополнительные санкции в отношении еще трех россиян из-за Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что под санкции попали заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Бояринев, начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин и начальник ИК-3 в поселке Харп Вадим Калинин.

Ранее Австралия заявила, что ввела санкции против семи сотрудников ФСИН. В австралийском МИД отметили, что эти ограничения демонстрируют готовность Канберры привлечь к ответственности лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Проспал наших и решил весь исход битвы». Российский военный раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ в Авдеевке

      Военный убил четырех человек в Германии

      Кристина Асмус показала архивное фото топлес

      Бывший министр обороны Армении напомнил о миссии российских пограничников

      Предсказана рекордная жара в 2024 году

      Губернатор сообщил об атаке ВСУ на инфраструктурный объект в российском регионе

      Пленный украинский солдат назвал мобилизацию в ВСУ дорогой в один конец

      В США удивились наглости Киева по требованию помощи от Белого дома

      Московский бизнесмен устроил стрельбу у Исаакиевского собора

      В Верховном суде назначили дату рассмотрения жалобы Надеждина к ЦИК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше