Австралия ввела дополнительные санкции против России из-за Навального

МИД Австралии: Канберра ввела санкции против еще трех россиян из-за Навального

Правительство Австралии ввело дополнительные санкции в отношении еще трех россиян из-за Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что под санкции попали заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Бояринев, начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин и начальник ИК-3 в поселке Харп Вадим Калинин.

Ранее Австралия заявила, что ввела санкции против семи сотрудников ФСИН. В австралийском МИД отметили, что эти ограничения демонстрируют готовность Канберры привлечь к ответственности лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека.