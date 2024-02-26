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12:17, 26 февраля 2024Мир

Австралия ввела санкции против сотрудников ФСИН из-за Навального

Австралия ввела санкции против семи сотрудников ФСИН из-за смерти Навального

Фото: Reuters

Австралия ввела санкции против семи сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

«Австралия шокирована и опечалена смертью Навального, и санкции демонстрируют нашу готовность привлечь к ответственности лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека», — говорится в заявлении австралийского МИД.

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      Семен Александров
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