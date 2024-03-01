Австрийский офицер предрек прорыв фронта и катастрофу для ВСУ
ZDF: австрийский офицер Райснер заявил о критическом положении украинской армии
Прорыв линии фронта российской армии может повлечь катастрофу для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью телеканалу ZDF сообщил австрийский офицер Маркус Райснер.
«Положение украинских войск критическое», — заявил он, добавив, что прорыв обороны Россией «может повлечь за собой эффект домино».
Ранее стало известно, что ВСУ перебросили подкрепление в район села Работино Запорожской области, чтобы удержать позиции в северной части поселения и попытаться отбить южную часть.