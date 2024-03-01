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18:18, 1 марта 2024Мир

Австрийский офицер предрек прорыв фронта и катастрофу для ВСУ

ZDF: австрийский офицер Райснер заявил о критическом положении украинской армии

Фото: Alastair Grant / AP

Прорыв линии фронта российской армии может повлечь катастрофу для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью телеканалу ZDF сообщил австрийский офицер Маркус Райснер.

«Положение украинских войск критическое», — заявил он, добавив, что прорыв обороны Россией «может повлечь за собой эффект домино».

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили подкрепление в район села Работино Запорожской области, чтобы удержать позиции в северной части поселения и попытаться отбить южную часть.

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      Виктория Кондратьева
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