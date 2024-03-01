Австрийский офицер предрек прорыв фронта и катастрофу для ВСУ

ZDF: австрийский офицер Райснер заявил о критическом положении украинской армии

Прорыв линии фронта российской армии может повлечь катастрофу для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью телеканалу ZDF сообщил австрийский офицер Маркус Райснер.

«Положение украинских войск критическое», — заявил он, добавив, что прорыв обороны Россией «может повлечь за собой эффект домино».

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили подкрепление в район села Работино Запорожской области, чтобы удержать позиции в северной части поселения и попытаться отбить южную часть.