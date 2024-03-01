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16:56, 1 марта 2024Бывший СССР

ВСУ перебросили в Работино новые подразделения для удержания позиций

Рогов: ВСУ перебросили подкрепление в район села Работино

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили подкрепление в район села Работино Запорожской области, чтобы удержать позиции в северной части поселения и попытаться отбить южную часть. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова передает ТАСС.

«Идут штурмовики, бросают всех, чтобы удержать позиции в населенном пункте Работино. Кидают в бой уже не только ВСУ, но и Нацгвардию. Потери у них большие», — сообщил Рогов, также отметив, что на протяжении ночи ВСУ совершали несколько крупных атак, все они были отбиты.

Также Владимир Рогов рассказал, что российские войска наносят удары по тылам ВСУ в районе населенных пунктов Нестерянка и Малая Токмачка для замедления переброски подкреплений ВСУ на участок линии боевого соприкосновения.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о доминировании артиллерии ВС России в Запорожье. Вооруженные силы Украины, по его словам, не в состоянии адекватно и достойно отвечать на атаки.

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