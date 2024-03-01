Балицкий заявил о доминировании артиллерии ВС России в Запорожье

Балицкий: ВС РФ в Запорожской области имеют очевидное преимущество в артиллерии

Доминирование артиллерии ВС России в Запорожской области очевидно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии адекватно и достойно отвечать на атаки. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«Очевидно чувствуется наше преимущество в вооружении, особенно в артиллерии. Потому что сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться, и это, конечно, дает нам перспективы, дает нам возможности», — так Балицкий прокомментировал обстановку в зоне боевых действий, в частности, возле Работино и Вербового.