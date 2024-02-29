Полковник рассказал о тактике Российской армии в Работино

Полковник Матвийчук заявил, что ВС РФ берегут личный состав в Работино

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о тактике штурма Работино Вооруженными силами (ВС) РФ. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что командование бережет личный состав на этом участке специальной военной операции (СВО), чтобы позднее одновременно получить контроль над всеми территориями.

«В Работино есть еще формирования, которые оказывают сопротивление. На фоне падения Авдеевки ВСУ боятся того, что упадет и Работино, потому что тогда моральный дух ВСУ упадет полностью. Российские военные берегут личный состав и медленно уничтожают формирования, чтобы потом одновременно занять все территории», — объяснил он.

Работино последует за Авдеевкой. Все вопросы уже фактически решены, просто нужно набраться немножко терпения. Я думаю, что мы разгромим ВСУ и над Работино будет получен контроль Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российским мотострелкам удалось занять и закрепиться на опорных пунктах в Работино Запорожской области. Штурм проводят военнослужащие гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО).

О начале активных боевых действий в селе стало известно 25 февраля. Тогда сообщалось, что украинские части удерживают позиции на севере села.

Как уточнял член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, Работино стало одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта, инициатива находится у российских военных, однако украинская сторона оказывает сопротивление с помощью беспилотников.

17 февраля сообщалось, что город Авдеевка перешел под контроль Российской армии. Украинские военные вынуждены были покинуть населенный пункт, бросив свою технику и вооружение.