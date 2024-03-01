Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:07, 1 марта 2024Забота о себе

Бесконтрольный прием витамина D закончился для мужчины летальным исходом

BI: бесконтрольный прием витамина D закончился для британца летальным исходом

Фото: Unsplash

В Великобритании длительный бесконтрольный прием больших доз витамина D закончился для 89-летнего Дэвида Митченера летальным исходом. Об инциденте сообщило Business Insider (BI).

Как стало известно журналистам издания, пожилой мужчина принимал большие дозы витамиа D в течение девяти месяцев, потому что хотел улучшить состояние здоровья. Из-за передозировки пищевой добавки у него развилась гиперкальциемия, которая, в свою очередь, привела к почечной и сердечной недостаточности.

В тяжелом состоянии британец был доставлен в больницу, где и скончался спустя 10 дней.

Материалы по теме:
Весенний авитаминоз: почему зима ослабляет организм и как бороться с нехваткой витаминов
Весенний авитаминоз:почему зима ослабляет организм и как бороться с нехваткой витаминов
19 апреля 2023
В каких продуктах много витаминов группы В? Зачем организму нужны витамины группы В и чем опасен их дефицит
В каких продуктах много витаминов группы В?Зачем организму нужны витамины группы В и чем опасен их дефицит
19 июня 2023
Витамин D. Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму?
Витамин D.Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму?
12 мая 2023

Отмечается, что анализы крови Митченера показали «максимальные значения» уровня витамина D среди результатов, когда-либо зафиксированных в лаборатории. При этом британский коронер Джонатан Стивенс указал в заключении, что в инструкции к биодобавке не были указаны побочные эффекты, появляющиеся при злоупотреблении ею.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг развеяла главные мифы о витаминах. В частности, она отметила, что можно совмещать прием разных витаминов.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о призыве на военные сборы. Кого это коснется?

      Легионера «Спартака» отпустили из-под стражи в Дубае

      Россиянам подсказали помогающие худеть без срывов продукты

      Ольга Серябкина снялась в прозрачных штанах

      Российские Су-25 нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой

      Россиянка уснула в такси и стала жертвой домогательств водителя

      Звезда «Фабрики звезд» рассказала о попадании на проект без кастинга

      В легких жителя Подмосковья обнаружили литр гноя

      Лавров провел переговоры с Додиком

      Отсутствие запрета на российский газ в новом пакете санкций объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше