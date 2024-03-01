Бесконтрольный прием витамина D закончился для мужчины летальным исходом

BI: бесконтрольный прием витамина D закончился для британца летальным исходом

В Великобритании длительный бесконтрольный прием больших доз витамина D закончился для 89-летнего Дэвида Митченера летальным исходом. Об инциденте сообщило Business Insider (BI).

Как стало известно журналистам издания, пожилой мужчина принимал большие дозы витамиа D в течение девяти месяцев, потому что хотел улучшить состояние здоровья. Из-за передозировки пищевой добавки у него развилась гиперкальциемия, которая, в свою очередь, привела к почечной и сердечной недостаточности.

В тяжелом состоянии британец был доставлен в больницу, где и скончался спустя 10 дней.

Отмечается, что анализы крови Митченера показали «максимальные значения» уровня витамина D среди результатов, когда-либо зафиксированных в лаборатории. При этом британский коронер Джонатан Стивенс указал в заключении, что в инструкции к биодобавке не были указаны побочные эффекты, появляющиеся при злоупотреблении ею.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг развеяла главные мифы о витаминах. В частности, она отметила, что можно совмещать прием разных витаминов.