Бибера с женой на фото у церкви оценили в сети фразой «похожи на бродяг»

Папарацци сняли канадского поп-исполнителя Джастина Бибера с женой у церкви, и звезд оценили в сети фразой «похожи на бродяг». Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Отмечается, что 29-летний певец и его 27-летняя супруга — американская модель Хейли Болдуин — посетили храм в Лос-Анджелесе, США. Они прибыли на место на автомобиле Tesla Cybertruck стоимостью 90 тысяч долларов (примерно 8,3 миллиона рублей).

При этом музыкант предстал перед камерами в черной толстовке и удлиненных мешковатых брюках молочного оттенка. Кроме того, он намотал на голову шарф и надел поверх него капюшон. В свою очередь, избранница артиста примерила желтый свитер с синими, серыми и белыми ромбами и чрезмерно широкие джинсы.

Фото: VEGAN / BACKGRID / Legion-media.ru

Читатели издания высказались о внешнем виде звезд под публикацией. «Я подумала, что это бездомный», «Джастину нужно собраться с силами и перестать выглядеть как бродяга», «Похоже, он пытается подражать Канье Уэсту [скандальный американский рэпер]», «Они оба выглядят ужасно», «Похожи на пару бродяг», «Они снова одевались в темноте», — отметили юзеры.

В августе наряд Джастина Бибера, в котором он появился на публике вместе с женой, стал предметом насмешек в сети. Певца запечатлели в спортивных шортах и балахоне серого цвета. При этом он натянул капюшон на голову и надел поверх него розовую кепку.