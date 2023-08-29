Нелепый наряд Джастина Бибера стал предметом насмешек в сети

Наряд канадского поп-исполнителя Джастина Бибера, в котором он появился на публике вместе с женой, супермоделью Хейли Бибер, стал предметом насмешек в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Фотографы запечатлели 29-летнего певца в спортивных шортах и балахоне серого цвета. Знаменитость натянула капюшон на голову и надела поверх него розовую кепку. Его внешний вид дополнили белые носки и желтые шлепанцы бренда Crocs. При этом супруга артиста была одета в красное мини-платье, выполненное из атласной ткани.

Читатели издания удивились такому образу Бибера и назвали его нелепым в комментариях под материалом. «Этот мальчик ее слуга?», «Забавно, что она всегда одета так, будто собирается на гала-концерт, а ее муж — словно только что встал с кровати», «Они похожи на маму и сына», «Джастин забыл вырасти», «Королева и уличный мальчишка», — высказывались они.

В июне Хейли Бибер появилась на публике в неожиданном образе и привлекла внимание фотографов. Папарацци заметили жену певца Джастина Бибера на прогулке в Нью-Йорке в так называемых «рыбацких сандалиях» черного цвета из ассортимента люксового бренда Bottega Veneta. Знаменитость надела упомянутую плетеную обувь из кожи в сочетании с высокими белыми носками.

