Бодибилдер проглотил десятки монет и магнитов ради успехов в спорте

В Индии врачи извлекли из желудка и кишечника пациента десятки монет и магнитов

В Индии бодибилдер намеренно проглотил 39 монет и 37 магнитов, решив, что это поможет ему добиться успехов в спорте. Об этом сообщает Asian News International.

26-летний мужчина поступил в отделение неотложной помощи больницы в столичном округе Дели с жалобами на рвоту и боли в животе, которые продолжались более 20 дней. Пациент не мог ничего есть. Как рассказали родственники бодибилдера, он чувствовал себя плохо, потому что в течение нескольких недель глотал монеты и магниты.

Врачи сделали рентген пациенту и убедились, что в его брюшной полости находятся десятки инородных предметов. Мужчине провели срочную операцию, в ходе которой выяснилось, что магниты и монеты находились в двух разных петлях его тонкого кишечника. Магниты стягивали две петли и травмировали кишечник. В желудке бодибилдера также нашли большое количество металлических предметов. Медики извлекли из брюшной полости пациента в общей сложности 39 монет и 37 магнитов. После хирургического вмешательства он восстановился в больнице и был выписан через семь дней.

Как выяснилось, мужчина страдает психическим расстройством. Он заявил, что съел монеты, так как посчитал, что цинк, содержащийся в их составе, благоприятно скажется на состоянии его здоровья. По его мнению, это помогло бы ему добиться успехов в бодибилдинге. Магниты пациент съел для того, чтобы монеты как можно дольше оставались в кишечнике и насыщали организм цинком.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске врачи спасли 14-летнего подростка, который поместил в уретру 40 магнитных шариков. Подросток объяснил свой поступок желанием поэкспериментировать.