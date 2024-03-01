Брак солистки Spice Girls оказался под угрозой из-за измены мужа

Брак солистки Spice Girls Джери Холлиуэлл оказался под угрозой из-за измены мужа

Брак солистки британской поп-группы Spice Girls Джери Холлиуэлл оказался под угрозой из-за измены мужа. Об этом сообщает Daily Mail.

Источники в окружении четы сообщают, что супруг певицы руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиан Хорнер мог изменить жене с одной из своих сотрудниц. Анонимный отправитель якобы слил в сеть переписки Хорнера и девушки, разослав их руководителям других команд «Формулы-1», Международной федерации автоспорта (FIA), а также журналистам.

До этого супруга артистки обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к сотруднице, однако после внутреннего расследования эти обвинения были сняты.

Несмотря на то что скриншоты могут оказаться фейком, Холлиуэлл приняла решение не сопровождать мужа на Гран-при Бахрейна. По словам друзей супругов, певица «чувствует себя униженной». «Джери подвергли всенародному осуждению, когда она начала встречаться с Кристианом, потому что у него только что родился ребенок от другой женщины. Но она упорно трудилась, чтобы избавить себя и Кристиана от этого образа. Теперь все рухнуло», — рассказал источник.

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