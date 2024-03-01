Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:38, 1 марта 2024Культура

Брак солистки Spice Girls оказался под угрозой из-за измены мужа

Брак солистки Spice Girls Джери Холлиуэлл оказался под угрозой из-за измены мужа

Фото: Yara Nardi / Reuters

Брак солистки британской поп-группы Spice Girls Джери Холлиуэлл оказался под угрозой из-за измены мужа. Об этом сообщает Daily Mail.

Источники в окружении четы сообщают, что супруг певицы руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиан Хорнер мог изменить жене с одной из своих сотрудниц. Анонимный отправитель якобы слил в сеть переписки Хорнера и девушки, разослав их руководителям других команд «Формулы-1», Международной федерации автоспорта (FIA), а также журналистам.

До этого супруга артистки обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к сотруднице, однако после внутреннего расследования эти обвинения были сняты.

Несмотря на то что скриншоты могут оказаться фейком, Холлиуэлл приняла решение не сопровождать мужа на Гран-при Бахрейна. По словам друзей супругов, певица «чувствует себя униженной». «Джери подвергли всенародному осуждению, когда она начала встречаться с Кристианом, потому что у него только что родился ребенок от другой женщины. Но она упорно трудилась, чтобы избавить себя и Кристиана от этого образа. Теперь все рухнуло», — рассказал источник.

Ранее звезда многосерийного фильма «Пираты Карибского моря» актриса Кая Скоделарио развелась с актером из «Властелина колец» Бенджамином Уокером.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Алексея Навального похоронили в Москве. Власти предупредили о недопустимости «любых несанкционированных сборищ»

      Россиянина осудили за нацистские призывы в интернете

      В ДНР прокомментировали разговор немецких военных об ударах по Крымскому мосту

      В ЦБ опровергли начало новой расчистки банковского сектора России

      Американский модуль Nova-C на Луне завершил работу

      Пилот пассажирского самолета подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя

      Еще одна страна ввела санкции против российских алмазов

      Снятый с рейса боец СВО не дождался извинений и захотел засудить «Победу»

      Стали известны подробности стрельбы в центре Краснодара

      Полковник высказался о защите Крымского моста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше