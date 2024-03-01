Британский премьер назвал расходы на высылку мигрантов выгодным вложением

Премьер Британии Сунак назвал расходы на высылку мигрантов «выгодным вложением»

Расходы в сотни миллионов фунтов на депортацию нелегальных мигрантов в Руанду может оказаться выгодным вложением, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Его цитирует телеканал Sky News.

«Мы должны иметь возможность сказать, что если вы приедете сюда нелегально, вы не сможете остаться, мы можем выслать вас в безопасную страну. Вот почему схема Руанды так важна. Это выгодное вложение, и я полон решимости довести ее до конца», — сказал он, назвав схему по высылке нелегалов «сдерживающим фактором».

Ранее в Великобритании приняли законопроект об отправке мигрантов в Руанду путем депортации. Отмечается, что законопроект снизил рейтинг Сунака в опросах общественного мнения. Более того, в ходе обсуждения премьер лишился двух заместителей председателя партии из-за несогласия с его позицией.