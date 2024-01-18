Премьер-министр Британии решил депортировать мигрантов в Руанду

El Pais: премьер Британии Риши Сунак предложил депортировать мигрантов в Руанду

В Великобритании приняли законопроект об отправке мигрантов в Руанду путем депортации. Об этом сообщает El Pais.

Британский премьер-министр Риши Сунак предложил «отправить в один конец» нескольких просителей убежища из Руанды. По мнению политика, депортация несанкционированных лиц повлияет на их дальнейший отказ от рискованных поездок через пролив Ла-Манш.

Также сообщается, что законопроект повлиял на авторитет Сунака и снизил его рейтинг в опросах общественного мнения. Более того, в ходе обсуждения премьер-министр лишился двух заместителей председателя партии из-за несогласия с его позицией.

Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в 2022 году также допускал теоретическую высылку мигрантов в Руанду. Эта идея возникла после появления информации, что число пересекающих границу Великобритании мигрантов в этом году превысило отметку в 10 тысяч человек.