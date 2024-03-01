В России предложили изменить возраст получения «Пушкинской карты»

Депутат Кошелев предложил расширить «Пушкинскую карту» на детей с семи лет

Депутат Госдумы ЛДПР Владимир Кошелев предложил изменить возраст, в котором можно обладать «Пушкинской карты», после идеи президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию пересмотреть программу. Парламентарий выступил с инициативой расширить ее на детей младшего возраста — с семи лет, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе партии.

ЛДПР давно говорит о том, что программа должна «помолодеть» и нуждается в расширении своего действия на детей с 7 лет. Эта крайне важная программа изначально была рассчитана на молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. Именно с этого возраста молодые люди получают паспорт и начинают самостоятельно, вне зависимости от семьи и школы, формировать свои предпочтения и вкусы Владимир Кошелев депутат ЛДПР

По мнению депутата, мировоззрение, взгляды и чувство прекрасного у ребенка формируются гораздо раньше подросткового возраста.

«Уже с первого класса ответственные родители и педагоги стараются организовывать для детей экскурсии, походы в музеи и театры. Часто это сопряжено с дополнительными расходами, которые особенно ощутимы для многодетных и семей с низким уровнем дохода», — отметил он.

Владимир Кошелев считает, что в первую очередь дать возможность оформить «Пушкинскую карту» для младшеклассников необходимо малоимущим семьям.

«Поэтому от себя лично и от партии ЛДПР будем предлагать правительству рассмотреть наше предложение в рамках поручения президент о расширении программы "Пушкинская карта" и рассмотреть возможность оформления "Пушкинской карты" школьникам с 7 до 14 лет из семей с низким уровнем дохода, а в дальнейшем — и для всех без исключения детей с семилетнего возраста», — заключил он.

29 февраля в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил расширить программу «Пушкинской карты». Он отметил, что благодаря этому учреждения культуры получают стимул для развития и запуска новых проектов. Глава государства поручил правительству проработать идею. В Министерстве культуры сообщили ТАСС, что подготовят соответствующие предложения.

Программа «Пушкинская карта» действует с 2021 года. Это специальная банковская карта, которой молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может оплачивать походы в театры и музеи, на концерты, а с 2022 года и в кинотеатры. Номинал карты составляет 5 тысяч рублей в год, средства выделяет государство.