Четыре летевших за границу самолета из России сели в другом месте

Четыре летевших в Самарканд самолета из России сели в другом городе

Сразу четыре самолета, летевших из России в Узбекистан, экстренно сменили курсы и сели в другом месте из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию аэропорта Самарканда.

Нештатная ситуация произошла 1 марта. Из-за снегопада в Самарканде воздушные суда ушли на запасной аэродром в город Навои.

Сбои коснулись двух самолетов российских авиакомпаний, летевших за границу из Москвы, и одного — из Санкт-Петербурга. Кроме того, с маршрута сошел пассажирский лайнер авиакомпании Uzbekistan airways.

Ранее в аэропорту Манилы на Филиппинах столкнулись два самолета. Борт Philippine Airlines готовился к вылету в Гонконг и задел крыло другого пассажирского судна авиакомпании China Airlines.