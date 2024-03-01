Два самолета с пассажирами на борту столкнулись в аэропорту

Самолет China Airlines столкнулся с другим лайнером в аэропорту Филиппин

Самолет авиакомпании China Airlines с пассажирами на борту столкнулся с лайнером Philippine Airlines в аэропорту Манилы, Филиппины, 27 февраля. Об этом пишет Manila Bulletin.

По данным источника, первое воздушное судно прибыло из Тайбэя (Тайвань), второе готовилось к вылету в Гонконг (Китай). Самолет филиппинского перевозчика врезался в правое крыло другого.

В результате рейс в КНР задержали на три часа, а поврежденное воздушное судно осталось в авиагавани. Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в самолете американской авиакомпании American Airlines с пассажирами на борту произошло задымление в воздухе. Инцидент случился в летевшем из Чикаго в Нью-Йорк лайнере.