В самолете с пассажирами на борту произошло задымление в воздухе

В летевшем из Чикаго в Нью-Йорк самолете American Airlines произошло задымление

В самолете американской авиакомпании American Airlines с пассажирами на борту произошло задымление в воздухе. Об этом пишет портал Aero Inside.

Инцидент произошел в летевшем из Чикаго в Нью-Йорк лайнере 29 февраля. О задымлении в салоне стало известно практически сразу после взлета.

В результате командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Отмечается, что самолет благополучно приземлился в чикагской авиагавани. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в самолет другой американской авиакомпании Breeze Airways с пассажирами на борту ударила молния во время полета. Воздушное судно направлялось из Форт-Майерса в Питтсбург.

