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15:32, 1 марта 2024Путешествия

В самолете с пассажирами на борту произошло задымление в воздухе

В летевшем из Чикаго в Нью-Йорк самолете American Airlines произошло задымление

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В самолете американской авиакомпании American Airlines с пассажирами на борту произошло задымление в воздухе. Об этом пишет портал Aero Inside.

Инцидент произошел в летевшем из Чикаго в Нью-Йорк лайнере 29 февраля. О задымлении в салоне стало известно практически сразу после взлета.

В результате командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Отмечается, что самолет благополучно приземлился в чикагской авиагавани. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в самолет другой американской авиакомпании Breeze Airways с пассажирами на борту ударила молния во время полета. Воздушное судно направлялось из Форт-Майерса в Питтсбург.

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      Фариза Бацазова
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