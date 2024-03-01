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09:24, 1 марта 2024Путешествия

В самолет с пассажирами ударила молния во время полета

В самолет Breeze Airways с пассажирами на борту ударила молния во время посадки

Фото: Business Wire / AP

В самолет американской авиакомпании Breeze Airways с пассажирами на борту ударила молния во время полета. Об этом пишет портал Aero Inside.

Воздушное судно летело из Форт-Майерса (США) в Питтсбург 27 февраля. Отмечается, что лайнер находился на подлете к Питтсбургу, когда в него попала молния.

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Несмотря на произошедшее, пилоты продолжили выполнять посадку. «Послеполетный осмотр выявил повреждение вертикального стабилизатора», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале летевший в Сочи из Санкт-Петербурга пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте. После взлета воздушное судно около двух часов кружило над Ленобластью, а после вернулся в авиагавань вылета по техническим причинам.

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      Фариза Бацазова
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