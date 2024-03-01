Опасения ЕС из-за конфискации замороженных активов России объяснили

Политолог Топорнин: ЕС не конфисковывает замороженные активы РФ из-за бизнеса

Евросоюз не решается конфисковать замороженные российские активов на счетах объединения из-за опасений за работающий в России западный бизнес, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему ЕС не запускает процесс.

Россия угрожает принять меры ответного характера и апеллирует к тому, что на территории России находятся европейские активы. Правда разница здесь заключается в том, что если в ЕС речь идет об активах российского государства, то в России речь идет об активах частного бизнеса, то есть предприятий и физических лиц. Это тоже очень серьезная проблема, потому что мы знаем, что они всегда стоят на защите частных вкладчиков, инвесторов и бизнесменов Николай Топорнин политолог

«Если вдруг начнутся какие-то односторонние действия, они видят, что у нас легко и просто на примере уходящих компаний занижается стоимость оставшихся европейских активов, мы легко и просто передаем либо в собственность, либо в управление российских предприятий. Они прекрасно понимают, что так же легко и просто Россия примет какой-нибудь декрет или указ, и частные европейские активы будут экспроприированы», — отметил он.

Также политолог отметил, что изъятие российских средств может ударить по имиджу Евросоюза. По его словам, другие государства могут засомневаться в надежности хранения своих средств на территории объединения, поскольку появляется риск потерять эти деньги.

«В ЕС полностью отсутствует законодательная база таких политических действий. Все-таки мы исходим из того, что ЕС — это правовое объединение, тут нет места анархии или каким-то другим непонятным действиям, здесь все проводится в рамках существующих нормативных положений и законов. На данный счет в ЕС отсутствуют правовые основания, чтобы конфисковать деньги у России. Да, заморозить можно, что сейчас и сделано, но правовой режим заморозки совсем не то, что правовой режим конфискации», — добавил специалист.

Как пишет Bloomberg, Франция, Германия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) высказали опасения по поводу возможного изъятия замороженных российских активов во время переговоров в Сан-Паулу на встрече министров финансов и глав Центральных банков стран G20. Они видят риски из-за возможных ответных мер Москвы в отношении активов Европы. По мнению представителей ЕС, это может негативно повлиять на стабильность мировой финансовой системы в целом, а также на роль евро как резервной валюты.