В ЕЦБ и ФРГ выразили опасения по поводу конфискации замороженных активов России

Bloomberg: ЕЦБ, ФРГ и Франция опасаются конфискации замороженных активов России

Представители Франции, Германии и Европейского центрального банка (ЕЦБ) выразили опасения по поводу возможного изъятия замороженных российских активов во время переговоров в Сан-Паулу на полях встречи министров финансов и глав Центральных банков стран G20. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Париж, Берлин и ЕЦБ опасаются возможных ответных мер Москвы в отношении активов Европы, негативного влияния подобного шага на стабильность мировой финансовой системы в целом, а также на роль евро как резервной валюты.

Уточняется, что опасность для стран Запада заключается в том, что изъятие активов создаст прецедент, который подтолкнет другие государства избегать хранения резервов в западных валютах.

Ранее член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует набраться терпения, прежде чем снижать стоимость кредитов.