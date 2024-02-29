Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
22:01, 29 февраля 2024Экономика

В ЕЦБ и ФРГ выразили опасения по поводу конфискации замороженных активов России

Bloomberg: ЕЦБ, ФРГ и Франция опасаются конфискации замороженных активов России

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Представители Франции, Германии и Европейского центрального банка (ЕЦБ) выразили опасения по поводу возможного изъятия замороженных российских активов во время переговоров в Сан-Паулу на полях встречи министров финансов и глав Центральных банков стран G20. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Париж, Берлин и ЕЦБ опасаются возможных ответных мер Москвы в отношении активов Европы, негативного влияния подобного шага на стабильность мировой финансовой системы в целом, а также на роль евро как резервной валюты.

Уточняется, что опасность для стран Запада заключается в том, что изъятие активов создаст прецедент, который подтолкнет другие государства избегать хранения резервов в западных валютах.

Ранее член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует набраться терпения, прежде чем снижать стоимость кредитов.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии обвинили Шольца в раскрытии разведданных. Какие секреты выдал канцлер?

      В российском регионе сбили украинский беспилотник

      Деятельность РПЦ сочли угрожающей безопасности Швеции

      Российским водителям рассказали о больших переменах

      Зеленский назначил нового командующего силами логистики ВСУ

      В Пентагоне назвали ядерный арсенал России крупнейшим в мире

      США не увидели признаков подготовки России к использованию ядерного оружия

      В ЕЦБ и ФРГ выразили опасения по поводу конфискации замороженных активов России

      В России предложили упростить возвращение для репатриантов

      В США рассказали о плане удара ЦРУ по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше