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09:37, 1 марта 2024Из жизни

Женщина обнаружила в спальне «жуткую» комнату с крохотной дверью

Yahoo News: австралийка обнаружила в спальне жуткую комнату с крохотной дверью

Фото: Unsplash

Жительница Австралии обнаружила в своем доме «жуткую» комнату с крохотной дверью, через которую едва проходит взрослый человек. Об этом сообщает Yahoo News Australia.

Женщина рассказала о своем открытии в соцсети. По ее словам, дверной проем шириной всего 46 сантиметров ведет из спальни в небольшое помещение неизвестного назначения. Она поинтересовалась у других пользователей, что это может быть.

На пост австралийки ответили более двух тысяч человек. Некоторые из них признались, что встречали подобные комнатушки и в своих домах.

В моем доме, доставшемся мне от бабушки, там были гладильная доска, линейки, мухобойки и выключатели. Но у нас там была дверь

пользователь соцсети

Там определенно раньше была дверь. Поскольку он в спальне, вряд ли это шкаф для гладильной доски. Их обычно делают в коридоре или на кухне. Но это может быть шкаф для обуви

пользователь соцсети

Мы жили в доме, где было нечто похожее. Если протиснуться внутрь, оказывалось, что там тайная лестница, по которой можно спуститься на кухню. Мама, я и мои сестры могли туда войти, а папа не пролезал. Но нас эта дверь пугала, поэтому мы ее не использовали

пользователь соцсети
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Ранее жительница Великобритании раскрыла тайну секретной комнаты в своей квартире благодаря сломавшемуся водопроводу. Женщина давно подозревала, что в ее ванной комнате может быть вход в еще одно помещение, так как обнаружила небольшое дополнительное пространство за шкафом.

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      Олег Парамонов
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