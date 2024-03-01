Домохозяек призвали срочно убрать один элемент декора

Эксперт Тычино: искусственные цветы нужно убрать из квартиры

Искусственные цветы делают интерьер дома или квартиры дешевым. Срочно убрать из жилья такой элемент декора домохозяек призвала дизайнер Юлия Тычино, передает издание «БелНовости».

Эксперт отметила, что многих привлекают в ненастоящих растениях «вечная красота», неспособность вызвать аллергию и отсутствие потребности в уходе. Однако искусственные материалы упрощают интерьер, если собственник не готов потратиться на более качественный декор.

Однако и в случае правильного подбора искусственных цветов, обстановка в украшенном таким образом доме рискует потерять естественность. «Как бы ни старались производители, искусственные цветы не могут полностью заменить настоящие, так как они не обладают их природной красотой и ароматом», — пояснила Тычино.

Ранее Тычино посоветовала убрать ряд предметов из-под кровати. Это касается в том числе верхней одежды и пустых коробок.