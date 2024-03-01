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16:07, 1 марта 2024Среда обитания

Домохозяек призвали срочно убрать один элемент декора

Эксперт Тычино: искусственные цветы нужно убрать из квартиры

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Искусственные цветы делают интерьер дома или квартиры дешевым. Срочно убрать из жилья такой элемент декора домохозяек призвала дизайнер Юлия Тычино, передает издание «БелНовости».

Эксперт отметила, что многих привлекают в ненастоящих растениях «вечная красота», неспособность вызвать аллергию и отсутствие потребности в уходе. Однако искусственные материалы упрощают интерьер, если собственник не готов потратиться на более качественный декор.

Однако и в случае правильного подбора искусственных цветов, обстановка в украшенном таким образом доме рискует потерять естественность. «Как бы ни старались производители, искусственные цветы не могут полностью заменить настоящие, так как они не обладают их природной красотой и ароматом», — пояснила Тычино.

Ранее Тычино посоветовала убрать ряд предметов из-под кровати. Это касается в том числе верхней одежды и пустых коробок.

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      Александра Качан
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