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20:03, 1 марта 2024Наука и техника

Испытан очищающий организм от химикатов препарат

Успешно испытан очищающий организм от химикатов препарат холестирамин

Фото: ThisisEngineering RAEng / Unsplash

Ученые успешно протестировали препарат от высокого уровня холестерина, который может очистить кровь от токсичных химических веществ, связанных с повышенным риском рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Клинические испытания холестирамина были проведены с участием 45 жителей города Корсор в центральной части Дании, которые подверглись воздействию высоких доз перфтороктановой сульфоновой кислоты, присутствующей в используемой для тушения пожаров пене.

Было показано, что препарат способен понизить уровень «вечных» химических веществ, которые способны накапливаться и оставаться в организме, в плазме крови на 63 процента. Однако препарат имеет побочные эффекты, поэтому авторы не рекомендуют принимать его на постоянной основе.

К вечным химическим веществам относят ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества), которые относятся к семейству, насчитывающему около 4000 химических соединений. Они могут снизить иммунный ответ на вакцинацию, повышают уровень холестерина, а также связаны с раком или ожирением.

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      Александр Еникеев
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