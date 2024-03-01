В Чехии анонсировали поставку боеприпасов для Украины

Минобороны Чехии: Украина получит первую партию боеприпасов в ближайшие недели

Представитель Минобороны Чехии Ян Йиреш заявил, что в скором времени Украина получит первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в третьих странах. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Йиреш добавил, что в инициативе поучаствуют еще ряд стран. При этом он не уточнил, кто именно займется финансированием закупки боеприпасов. На данный момент также неизвестно, из чьих запасов возьмут оружие.

Ранее Нидерланды поддержали план премьер-министра Чехии Петра Фиала по закупке снарядов для Украины вне Евросоюза. За эту инициативу также выступили Франция и Бельгия. Брюссель выделил на закупку 200 миллионов евро.