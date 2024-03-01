Франция задумала разрешить спецназу пересекать границу Украины

Monde: Париж может разрешить спецназу пересекать границу Украины

Париж рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины. О задумке французских властей со ссылкой на источники сообщает газета Le Monde.

Как указал собеседник издания, соответствующая мера позволит Франции создать для России «стратегическую дилемму». По его словам, идея о предоставлении права пересекать украинскую границу «находится в центре внимания» Елисейского дворца.

В свою очередь, Le Monde отмечает, что французский спецназ может привлекаться для защиты «некоторых украинских территорий».

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон 7 марта обсудит с лидерами партий вопрос потенциальной отправки сухопутных войск страны на Украину.