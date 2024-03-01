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20:20, 1 марта 2024Мир

Франция задумала разрешить спецназу пересекать границу Украины

Monde: Париж может разрешить спецназу пересекать границу Украины

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Париж рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины. О задумке французских властей со ссылкой на источники сообщает газета Le Monde.

Как указал собеседник издания, соответствующая мера позволит Франции создать для России «стратегическую дилемму». По его словам, идея о предоставлении права пересекать украинскую границу «находится в центре внимания» Елисейского дворца.

В свою очередь, Le Monde отмечает, что французский спецназ может привлекаться для защиты «некоторых украинских территорий».

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон 7 марта обсудит с лидерами партий вопрос потенциальной отправки сухопутных войск страны на Украину.

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      Виктория Кондратьева
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