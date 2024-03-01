ФСБ задержала украинского шпиона в ЛНР

ФСБ задержала жителя ЛНР, шпионившего за ВС РФ для украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской народной республики (ЛНР), который передавал данные о местах дислокации российских военнослужащих и техники, задействованных в проведении специальной военной операции, украинским спецслужбам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По данным ведомства, мужчина в интересах украинских вооруженных формирований собирал и передавал сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил (ВС) России. В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Ранее ФСБ в Запорожской области задержала украинца, который передавал информацию о дислокации ВС РФ Службе безопасности Украины.