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11:30, 1 марта 2024Силовые структуры

ФСБ задержала передававшего информацию украинской разведке иностранца

В Запорожской области ФСБ задержала передававшего информацию СБУ иностранца

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который передавал информацию о дислокации Вооруженных сил России в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

В ведомстве рассказали, что по заданию СБУ мужчина собирал данные о том, где находится российская армия и куда она передвигается, а потом передавал эту информацию для дальнейшего нанесения по ней ракетно-бомбовых ударов.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали завербованных украинскими спецслужбами двоих россиян.

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