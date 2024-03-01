ФСБ задержала передававшего информацию украинской разведке иностранца

В Запорожской области ФСБ задержала передававшего информацию СБУ иностранца

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который передавал информацию о дислокации Вооруженных сил России в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

В ведомстве рассказали, что по заданию СБУ мужчина собирал данные о том, где находится российская армия и куда она передвигается, а потом передавал эту информацию для дальнейшего нанесения по ней ракетно-бомбовых ударов.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали завербованных украинскими спецслужбами двоих россиян.