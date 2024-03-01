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12:56, 1 марта 2024Бывший СССР

Глава автономии Молдавии прибыла в Москву с рабочим визитом

Исполнительный комитет Гагаузии: глава автономии Гуцул прибыла в Москву

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Глава Гагаузской автономии республики Молдавия Евгения Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве. Вместе с ней в поездку отправился глава Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов», — сообщили в исполнительном комитете автономии. Там добавили, что Гуцул и Константинов также поедут в Казань. Цель поездки в комитете не разгласили.

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23 ноября 2023

Ранее Гуцул провела митинг у Конституционного суда Молдавии о рассмотрении изменений в Налоговый кодекс, из-за которого бюджет автономии лишился 120 миллионов леев (614 миллионов рублей). Представители региона предполагали, что изменения в документе связаны с антиевропейской политикой региона.

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