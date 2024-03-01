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01:19, 1 марта 2024Мир

Госдеп пригрозил Ирану жестким ответом за помощь России в СВО

Госдеп пригрозил Ирану жестким ответом за поставки ракет России для СВО

Фото: Jim Bourg / Reuters

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США и их союзники хотят принять жесткие меры, если Иран продаст России баллистические ракеты для использования на территории СВО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Миллера, Госдеп неоднократно публично предупреждал, что «это партнерство вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу».

17 января министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан опроверг поставку беспилотников и ракет России для использования на Украине.

Ранее Абдоллахиан заявил, что ливанская шиитская организация «Хезболла» и радикальное палестинское движение ХАМАС имеют возможность нелегально приобрести на Украине все необходимое им оружие

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      Юлия Мискевич
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