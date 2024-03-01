Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:09, 1 марта 2024Культура

Хаматова вспомнила о готовности работать таксистом в Латвии

Хаматова рассказала о чувстве ненужности после переезда в Латвию

Фото: Norbert Scanella / Globallookpress.com

Российская актриса Чулпан Хаматова вспомнила о готовности пойти работать таксистом, чтобы прокормить детей, сразу после переезда в Латвию. Об этом она сообщила в интервью Елизавете Осетинской (внесена в список иноагентов в России), доступном на YouTube.

Артистка отметила, что как только сменила место жительства, то сразу поняла, что в новом государстве она никому не нужна и ее никто там не ждет. «И если ты хочешь, чтобы у твоих детей был кусок хлеба и какая-то одежда, значит, ты будешь работать таксистом, курьером, кем угодно, частные уроки по актерскому мастерству», — подчеркнула Хаматова.

Несмотря на это, актрисе удалось найти работу в Новом рижском театре: «Поэтому то, что я сейчас работаю актрисой, имею возможность выходить на сцену, это какая-то счастливая удача или удачная счастливость».

Артистка также призналась, что все больше убеждается в том, что правильно поступила, когда покинула Россию. «У меня не было никакого варианта, видя, как сегодня существуют мои коллеги в России, у меня не было никакого варианта встроиться в этот ряд в силу разных причин. Первая — наверное, мой странный и идиотский темперамент. Потому что когда надо сделать паузу или просто промолчать, я обязательно засуну свой нос», — поделилась актриса.

Ранее народный артист РСФСР Василий Ливанов высказался о возможном возвращении в Россию Хаматовой фразой «ничтожная личность».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили, что немецкие военные тайно обсуждали бомбардировки Крымского моста. О чем еще они говорили?

      Путин опроверг данные о планах России разместить ядерное оружие в космосе

      В Минобороны перечислили взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты

      Ударившую годовалую дочь головой о диван россиянку арестовали

      Стали известны гаранты безопасности Украины в мирном договоре 2022 года

      Россия захотела запустить безвизовые турпоездки с Индией

      В Кремле связали слова главы Пентагона со справедливостью СВО

      Губернатор сообщил об обстреле российского региона со стороны Украины

      Карпин назвал расширенный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

      Опасения ЕС из-за конфискации замороженных активов России объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше