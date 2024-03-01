Хаматова вспомнила о готовности работать таксистом в Латвии

Хаматова рассказала о чувстве ненужности после переезда в Латвию

Российская актриса Чулпан Хаматова вспомнила о готовности пойти работать таксистом, чтобы прокормить детей, сразу после переезда в Латвию. Об этом она сообщила в интервью Елизавете Осетинской (внесена в список иноагентов в России), доступном на YouTube.

Артистка отметила, что как только сменила место жительства, то сразу поняла, что в новом государстве она никому не нужна и ее никто там не ждет. «И если ты хочешь, чтобы у твоих детей был кусок хлеба и какая-то одежда, значит, ты будешь работать таксистом, курьером, кем угодно, частные уроки по актерскому мастерству», — подчеркнула Хаматова.

Несмотря на это, актрисе удалось найти работу в Новом рижском театре: «Поэтому то, что я сейчас работаю актрисой, имею возможность выходить на сцену, это какая-то счастливая удача или удачная счастливость».

Артистка также призналась, что все больше убеждается в том, что правильно поступила, когда покинула Россию. «У меня не было никакого варианта, видя, как сегодня существуют мои коллеги в России, у меня не было никакого варианта встроиться в этот ряд в силу разных причин. Первая — наверное, мой странный и идиотский темперамент. Потому что когда надо сделать паузу или просто промолчать, я обязательно засуну свой нос», — поделилась актриса.

Ранее народный артист РСФСР Василий Ливанов высказался о возможном возвращении в Россию Хаматовой фразой «ничтожная личность».