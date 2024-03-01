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15:10, 1 марта 2024Культура

Инстасамка решила отменить тур по России

Mash: Инстасамка решила отменить тур по России из-за внимания общественников

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) решила отменить тур по России из-за жалоб и пристального внимания общественников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в этом году артистка планирует выступать только в рамках формата «клубное шоу» с пометкой «18+». По данным канала, в ближайшее время исполнительница также планирует сменить имидж, избавившись от провокационных текстов и работая на более взрослую аудиторию.

Менеджер артистки подтвердил эту информацию, уточнив, что новый репертуар и смена имиджа певицы должны быть представлены в 2025 году. Тогда же Зотеева планирует возобновить и концертную деятельность, уточняет Mash.

Ранее сообщалось, что с Инстасамки потребовали взыскать 150 миллионов рублей моральной компенсации. Заявление в суд подала россиянка, работающая финансовым психологом. Женщину возмутила фраза «психологи — скам», произнесенная певицей в одном из интервью.

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      Варвара Кошечкина
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