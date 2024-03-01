Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:31, 1 марта 2024Ценности

Известная гольфистка взволновала фанатов фото в бикини

Фото: @waiyi_chan

Известная китайская гольфистка Вайи Чан снялась в откровенном виде и взволновала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя спортсменка поделилась серией снимков с отпуска. На размещенных кадрах девушка предстала в солнцезащитных очках и розово-голубом бикини с завязками, повернувшись к камере спиной. При этом видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

Поклонники оценили фотосессию Чан в комментариях под постом. «Удивительные формы», «Кто-нибудь, позвоните пожарным!», «Ты очень красивая», «Твое тело великолепно», «Посмотрел на тебя и перестал дышать. Ты невероятная», — писали они.

В феврале американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали самой сексуальной автогонщицей в мире, поделилась фото в откровенном образе. Тогда 26-летняя девушка показала фигуру в синих джинсах с завышенной посадкой и черном корсете с кружевами и застежками посередине.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о призыве на военные сборы. Кого это коснется?

      Лидер одной из европейских стран назвал способ разрешения конфликта на Украине

      Улицкую признали иноагентом

      Исчезла жена будущего короля Британии. Двухмесячное молчание Кейт Миддлтон объясняют комой, разводом и побоями

      «Газпром» продаст активы в Северном море

      Названы отравляющие мужское здоровье и ухудшающие потенцию продукты

      В полиции рассказали об опасной погоне американских папарацци за принцем Гарри

      «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в матче РПЛ

      Россиянин избил дразнившего его подростка и попал в колонию

      Названа неочевидная польза реновации в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше