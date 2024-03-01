Известная гольфистка взволновала фанатов фото в бикини

Известная китайская гольфистка Вайи Чан снялась в откровенном виде и взволновала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя спортсменка поделилась серией снимков с отпуска. На размещенных кадрах девушка предстала в солнцезащитных очках и розово-голубом бикини с завязками, повернувшись к камере спиной. При этом видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

Поклонники оценили фотосессию Чан в комментариях под постом. «Удивительные формы», «Кто-нибудь, позвоните пожарным!», «Ты очень красивая», «Твое тело великолепно», «Посмотрел на тебя и перестал дышать. Ты невероятная», — писали они.

В феврале американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали самой сексуальной автогонщицей в мире, поделилась фото в откровенном образе. Тогда 26-летняя девушка показала фигуру в синих джинсах с завышенной посадкой и черном корсете с кружевами и застежками посередине.