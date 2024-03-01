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02:52, 1 марта 2024Россия

Матвиенко назвала дату проведения совета по мерам реализации послания Путина

Матвиенко: Совфед утвердит меры по реализации послания Путина 5 марта
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко . Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Совет Федерации 5 марта проведет совет палаты, на котором утвердит меры по реализации послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия-24».

«Все, о чем сказал президент, это требует либо законодательного, либо нормативного оформления, и сделать надо это очень быстро», — подчеркнула политик.

Матвиенко отметила, что для сенаторов — огромное удовольствие работать над планом, который дает «такую хорошую перспективу развития».

29 февраля Путин огласил в Гостином Дворе рекордное по длительности послание Федеральному собрание, продолжительность которого составила 2 часа 6 минут. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, речь действующего президента во многом стала предвыборной программой кандидата на высший пост в стране.

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      Юлия Мискевич
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