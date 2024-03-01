МИД Азербайджана обвинил Армению в создании угроз для переговорного процесса

Глава МИД Азербайджана Байрамов: Ереван создает угрозы для мирного процесса

Стремительным вооружением и агрессивной риторикой Ереван создает угрозы для переговорного процесса и не приближает Армению к заключению мирного соглашения с Баку. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи с коллегой из Узбекистана Бахтиером Саидовым, сообщается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

«Байрамов подробно проинформировал своего коллегу о (...) вызовах, угрожающих региональному миру и стабильности. Было заявлено, что политические и военные провокации со стороны Армении, которые в последнее время стали более интенсивными, а также быстрое вооружение и агрессивная риторика этой страны представляют угрозу мирному процессу», — отмечается в публикации.

Глава МИД подчеркнул, что Баку стремится к нормализации ситуации на Южном Кавказе, и обвинил Ереван в создании угроз для успеха мирных соглашений.

Ранее о динамике переговорного процесса высказались в Армении. По словам вице-спикера Национального Собрания республики Рубена Рубиняна, усилия Баку для достижения мира недостаточны.

