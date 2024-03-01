Ереван назвал недостаточными усилия Баку для мирного соглашения

Парламент Армении назвал усилия Азербайджана в достижении мира недостаточными

В Ереване назвали усилия Баку для достижения мира недостаточными. Об этом на Антальском дипломатическом форуме заявил вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян, передает ТАСС.

«К сожалению, по мнению Армении, мы не видели достаточных усилий со стороны Азербайджана (для достижения мирного соглашения — прим. «Ленты.ру»)», — отметил Рубинян.

29 февраля стало известно, что Ереван и Баку согласились на возобновление переговоров по мирному договору. Информацию об этом подтвердили в МИД Армении. Во внешнеполитическом ведомстве республики сообщили об обсуждении министрами и их делегациями позиций по положениям проекта соглашения о мире.

Встречу официальных представителей Еревана и Баку прокомментировала глава МИД Анналена Бербок. Она отметила важность переговоров и достижения государствами мирного соглашения.