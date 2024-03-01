Милонов призвал проверить выделивших деньги на концерт Орбакайте чиновников

Депутат Милонов: надо проверить чиновников, выделивших деньги на шоу Орбакайте

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал проверить чиновников из поселка Усть-Ижора под Санкт-Петербургом, выделивших деньги на концерт певицы Кристины Орбакайте. Его слова приводит издание «Абзац».

Милонов назвал траты на шоу артистки возмутительными и неэтичными. «Надо провести проверку, на каком вообще основании эти средства были взяты из бюджета», — заявил он.

Депутат отметил, что Орбакайте до сих пор не выразила четкую позицию по поводу специальной военной операции (СВО) на Украине. По его мнению, артистка не поддерживает свою страну. Милонов подчеркнул, что Орбакайте пытается сделать «дьявольский шпагат», зарабатывая деньги в России и при этом регулярно посещая США.

Ранее стало известно, что администрация поселка выделила бюджетные средства на приобретение 300 билетов на выступление исполнительницы в БКЗ «Октябрьский». Потраченная сумма составила миллион рублей.